Verdieping erbij: optoppen zit in de lift, maar op grote schaal nog ver weg

Hoe veilig is optoppen?

Met optoppen wordt vaak gebruik gemaakt van lichte en duurzame materialen. De afgelopen jaren zijn er meerdere branden geweest in de gevel- en dakconstructie van verduurzaamde woningen, waarbij de brand niet beperkt bleef tot één woning. Zo ook in het geval aan de Joan Muyskenweg.

Onlangs waarschuwde het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) in een rapport dat er bij verduurzaamde woningen risico is op een snelle en onvoorspelbare branduitbreiding. Het NIPV concludeert dat huidige bouwregelgeving ontoereikend is om de risico’s te beperken van branden, bij toepassing van nieuwe (brandbare) bouwmaterialen en bouwmethoden.

Een ander punt: de veiligheidseisen. Als er woningen op een kantoor worden gebouwd, blijft voor het hele gebouw de kantoorveiligheidseisen gelden. Volgens brandweer Amsterdam-Amstelland is het veiliger als eigenaren de brandeisen van de nieuwe functie van het pand aannemen.

Uit hun rapport over de brand op de Joan Muyskenweg blijkt echter dat daar wél rekening is gehouden met de brandveiligheid van de nieuwe situatie. "Die brand had echter weinig met het vergunde niveau te maken, daar heeft men ontzettend veel pech gehad", vertelt een woordvoerder.