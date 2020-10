Eigen Haard: "Meeste bewoners akkoord met grootschalige renovatie Aquariusflat"

AMSTELVEEN - De meeste bewoners van de Aquariusflat in Amstelveen zijn akkoord met de grootschalige renovatieplannen, laat woningcorporatie Eigen Haard weten. Volgens de woningcorporatie stemt tachtig procent van de bewoners daarmee in.

Bestuursvoorzitter Bert Halm van Eigen Haard zegt dat nu niks meer in de weg staat om volgend jaar met de renovatie van de zwaar verwaarloosde flat van start te gaan. De renovatieplannen zijn volgens hem gemaakt in samenwerking met de bewonerscommissie.

"Dit is een mijlpaal waar ik blij en trots op ben", zegt Bert Halm, maar hij erkent ook dat er veel problemen waren: "De technische mankementen hebben de afgelopen jaren voor veel onrust gezorgd bij bewoners. Nu weten we zeker dat we de renovatie kunnen uitvoeren."

Herhuisvesting

Ondanks het akkoord maakt de gemeente Amstelveen zich zorgen. Ze vindt dat Eigen Haard te weinig doet om voor de achtergebleven flatbewoners snel (tijdelijk) vervangende huisvesting te zoeken. Voor het eind van het jaar zou dat geregeld moeten zijn, als het aan wethouder Ellermeijer ligt.

Bestuursvoorzitter Bert Ham zegt dat de komende maanden 'alles op alles wordt gezet' om voor de achtergebleven flatbewoners definitief of tijdelijk een andere woning te vinden, maar koppelt daar geen deadline aan vast.

Sinds juli vorig jaar zijn volgens Eigen Haard 90 van de 148 huishoudens in de Aquariusflat inmiddels verhuisd. Van de 25 overgebleven gezinnen in de flat wil niemand terugkeren na de renovatie. Dertig andere huishoudens willen dat volgens Eigen Haard wel.

Duurzamer

De renovatie van de Aquariusflat moet in 2023 klaar zijn. Het is dan een duurzame appartementencomplex met ondermeer betere isolatie en zonnepanelen. Ook komen er meer woningen in de flat door een extra verdieping te bouwen.