'Herhuisvesting bewoners verpauperde Aquariusflat laat te wensen over'

"In gesprekken met bewoners horen wij dat sommigen verhuisangst hebben", zegt wethouder Ellermeijer. "Er zijn veel onzekerheden en mede om die reden zien we dat ze onvoldoende reageren op voor hen geschikte woningen. Wij willen dat Eigen Haard deze bewoners intensiever gaat begeleiden naar een nieuwe woning gezien de miserabele woonsituatie in de flat en om vertraging bij de renovatie te voorkomen.”

Reactie Eigen Haard

Woordvoerder Wim de Waard van Eigen Haard zegt in een reactie dat 92 van de 148 bewoners inmiddels elders zijn gehuisvest. Met de overige bewoners wordt nog gesproken over het renovatievoorstel. Ongeveer de helft heeft volgens Eigen Haard te kennen gegeven definitief te willen verhuizen, de andere helft wil terug als de flat is gerenoveerd.

De Waard snapt dat mensen nu onzeker zijn: "We zitten nu in de fase van draagvlak creëren. Op het moment dat we akkoord van de overige bewoners hebben, en dat verwachten we volgende week, dan kunnen we mensen misschien nog intensiever begeleiden naar andere woningen."

Sociale huurwoningen

Volgens wethouder Ellermeijer is indertijd met Eigen Haard ook afgesproken dat 25 procent van de sociale huurwoningen van de woningcorporatie naar Amstelveners gaat. Hij roept Eigen Haard op daar dit jaar nog werk van te maken.

Het precieze percentage kent De Waard niet uit zijn hoofd maar hij zegt daarover: "De woningen in Amstelveen liggen helaas niet voor het oprapen en het moet ook nog eens passen in overleg met de bewoners. We willen het liefst ook zo snel mogelijk doorgaan met het renovatieproject als alle mensen eruit zijn."

