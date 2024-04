Texels museum doet opmerkelijke vondst onder eigen vloer (die meteen collectie in kan)

De Oudheidkamer is een klein museum gevestigd in een van de oudste huizen op Texel, met een inrichting uit grootmoeders tijd. Afgelopen winter kreeg de achterkamer een nieuwe vloer. De balken waren deels verrot en moesten worden vervangen. Toen de vloer open lag, is de zandlaag die eronder lag vervangen door schelpen. Dat geeft een betere vochthuishouding.

Marmer

Bij het weghalen van het zand is goed opgelet of er historische objecten in zaten, en toen zijn de oude knikker en lepel ontdekt. De knikker is van marmer, bijzonder omdat het materiaal uit het Middellandse Zeegebied moest komen en veel duurder dan klei of steen was (waar de meeste knikkers van werden gemaakt). Toevalligerwijs werd er al gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in het museum over speelgoed. De knikker wordt hier nu in meegenomen.

De lepel is van been (botten) gemaakt. Ook dat is bijzonder, want in Noord-Holland is slechts een andere lepel van been opgegraven, toevallig was dat ook op Texel. Die kwam in 2017 tevoorschijn bij de opgravingen op de Groeneplaats in het centrum van Den Burg.

Datering

Hoe oud de knikker en de lepel zijn, is niet met zekerheid te zeggen. "Er zijn weinig uiterlijke kenmerken of vergelijkbare vondsten die ons helpen met een strakke datering", zegt Alec Ewing, conservator geschiedenis van Stichting Texels Museum, "dus we blijven voorlopig bij de voorzichtige inschatting dat beiden 18de-eeuws zijn. Misschien dat de lepel wat jonger is, 19de-eeuws, maar het is nu allemaal met een slag om de arm."