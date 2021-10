Vloer Middeleeuws Clarissenklooster ontdekt onder Alkmaarse Molenbuurt

Archeologen hebben bij rioolwerkzaamheden onder de Molenbuurt de vloer van het Alkmaarse Clarissenklooster uit de 15e eeuw gevonden, meldt mediapartner Alkmaar Centraal . Een schetsachtige kaart die Jacob van Deventer in 1561 tekende in opdracht van de Spanjaarden was altijd het enige bewijs voor het bestaan van dit klooster. Maar nadat er vrijdag al een stukje muur werd aangetroffen en vandaag een vloer, weten de stadsarcheologen van Alkmaar het zeker.

In 2015 dook het Clarissenklooster voor het eerst in fysieke vorm op bij de verbouwing van het kebabrestaurant op de hoek van de Molenbuurt en het Zevenhuizen. Het vervangen van de riolering van de Molenbuurt was voor de archeologen de enige kans om hun sterke vermoedens over de locatie te bevestigen.

Het klooster heeft er gestaan van 1509 tot 1572. De Clarissenzusters hadden een zwijgplicht en brachten hun dagen vooral door met bidden. Ze leefden van de liefdadigheid van de Alkmaarders. Tijdens de Reformatie in 1572 werden de zusters verdreven, daarna werd het klooster afgebroken.

Het is niet de eerste grote Middeleeuwse vondst in Alkmaar. Ruim tien jaar geleden werden bij opgravingen op de Paardenmarkt een massagraf uit 1573 gevonden, het jaar dat Alkmaar werd belegerd tijdens de Tachtigjarige Oorlog.