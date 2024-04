Amsterdamse islamitische basisscholen krijgen laatste kans van rechter

Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA), waaronder de drie scholen vallen, heeft de boel niet op orde. Daarom trok onderwijsminister Mariëlle Paul eerder dit jaar aan de bel en werd de geldkraan steeds verder dichtgedraaid. Dat begon met zestig procent minder geld in januari, naar tachtig procent nu. Op 1 juni wordt duidelijk of de geldkraan helemaal wordt dichtgedraaid of niet.

Het OM vroeg de rechtbank om het bestuur te ontslaan, want het huidige bestuur handelt volgens het OM niet naar de belangen van leerlingen en leerkrachten.

Meer dan duizend kinderen

De As-Siddieqscholen zijn drie islamitische basisscholen in de stad: Al Yaqoet, Al Maes en Al Jawhara. De bestuurlijke chaos speelt al veel langer, maar volgens minister Paul was het nu dus écht tijd om actie te ondernemen. Met pijnlijke gevolgen: op de scholen zitten zeker 1.100 kinderen die, wanneer de financiering helemaal stopgezet zou worden, mogelijk zonder school zouden komen te zitten.

In juni is het volgende toetsmoment volgens de minister. Als er dan geen directeur-bestuurder officieel is aangesteld, wordt de geldkraan voor de scholenkoepel voor de volle honderd procent dichtgedraaid. Aangezien dit de grootste en belangrijkste inkomstenbron is voor scholen, is de kans op een faillissement dan heel groot.

Vandaag blijkt dus dat de rechtbank het nog niet het moment vindt om het ontslag te verplichten. De Raad van State gaf de school eerder tot 1 juni om zelf een nieuw bestuur te vinden, volgens de stichting lukt dit voor 17 mei. Mocht dit lukken, dan krijgt de school opnieuw hun volle subsidie terug van de minister.

Zorgen bij andere scholen

Eerder al spraken andere Amsterdamse schoolbesturen van islamitisch basisonderwijs zich uit over dit doemscenario dat op de loer lag. De kernboodschap was toen dat de andere scholen op dit moment geen ruimte zouden hebben om al die meer dan duizend kinderen een plek te bieden op hun scholen. Dat laatste lijkt voorlopig dus toch niet nodig.