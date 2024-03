Grote zorgen bij islamitische basisschoolbesturen om mogelijke sluiting As-Siddieqscholen

Slecht daglicht

Yusuf Altuntas, bestuurder van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland, vindt de situatie van ouders en kinderen het allerbelangrijkst. "Het is heel vervelend voor ouders en leerkrachten dat ze nu geen duidelijkheid hebben over wat er na de zomer gaat gebeuren." Hij vindt het, net als andere bestuurders, jammer dat op deze manier het islamitisch onderwijs opnieuw in een slecht daglicht komt te staan.

Altuntas heeft ook twee scholen in de stad en ziet bij de vestiging in Noord de afgelopen weken de aanmeldingen al stijgen. "Dat gaat ook om kinderen die op Al Yaqoet zitten: "Ik kan me voorstellen dat ouders daar liever zelf op de zaken vooruit lopen en zekerheid voor hun kind kiezen. Maar wij hebben ook niet oneindig plek."

Wachten tot de bom barst

Hoe de scholen handelen wanneer de As-Siddieqscholen daadwerkelijk sluiten, dat is alleen maar speculatie. "Het is wachten tot de bom barst." Alle gesproken schoolbesturen hopen in ieder geval op het beste: "Scenario A is dat de stichting aan de voorwaarden voldoet, en dat de scholen gewoon financiering blijven krijgen en dus door kunnen", aldus Abdelmalek.

Het bestuur van de As-Siddieqscholen zelf is niet bereikbaar voor reactie. Als in juni geen directeur is aangesteld wordt de geldkraan helemaal dichtgedraaid.