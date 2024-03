Wethouder Moorman: voorbereid op mogelijke sluiting As-siddieqscholen

Nog onbekende scenario's

De overkoepelende organisatie ISBO vertegenwoordigt landelijk islamitische basisscholen. "Ik vind het verbazingwekkend dat dit bestuur niet kan voldoen aan de voorwaarden van de minister. Een directeur aanwijzen klinkt niet lastig", zei bestuurder Rasit Bal vorige week. Hij vindt dat andere scholen zich al moeten voorbereiden op een mogelijke sluiting, maar dat is niet mogelijk zonder begeleiding.

De wethouder is al in gesprek met schoolbesturen, het ISA - het bestuur boven de drie scholen waar het om gaat - en het ministerie. "Het ligt allereerst bij de minister of die financiering wordt ingetrokken of niet." Maar ook over de herplaatsing van de kinderen op andere scholen, waar de gemeente wel over gaat, wordt nagedacht." Ze kan er nog weinig over loslaten, maar het vertrouwen dat dit hoe dan ook goed komt is er bij de wethouder: "De kinderen staan altijd op nummer één."