Hilversum staat klaar voor opvang asielzoekers: "Samen met de stad afspraken gemaakt"

Allard was met zijn platform vorig jaar nauw betrokken bij het maken van afspraken over de asielopvang. Samen met de gemeente Hilversum heeft hij meegedaan en vormgegeven aan de zogeheten gesprekken met de stad. Inwoners hebben hun zorgen en ideeën kunnen uiten over hoe Hilversum 360 asielzoekers zo goed mogelijk zou kunnen gaan opvangen.

Waar veel gemeenten lang hebben afgewacht of die wet inderdaad zou worden aangenomen, besloten ze in Hilversum proactief te zijn en alvast te gaan polsen hoe de Hilversummers hierover denken. Wat Bentvelsen betreft, is dat een goede stap geweest.

Echt over nadenken

"Ik ben heel blij dat we die ruimte hebben gehad", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat het gesprek voeren voordat de Spreidingswet er was, ruimte heeft gegeven om er echt even over na te denken over hoe we dat goed doen met elkaar."

Voor de zomer van vorig jaar heeft de gemeente samen met Hilversummers.nl twintig sessies gehouden. In een kleine niet-politieke bijeenkomsten konden inwoners meepraten over hoe Hilversum asielopvang zou moeten organiseren Daar legden Bentvelsen en onder meer wethouder asielopvang Bart Heller hun oor te luister. Later volgden verdiepende gesprekken.

