Vouchers en cadeaubonnen als crimineel verdienmodel: winkeliers slaan alarm

"'Bankmedewerkers' shoppen voor ruim 10.000 euro aan speelgoedcadeaus en VVV-bonnen" en "‘bankmedewerker’ shopt met buitgemaakte pinpas voor 1.200 euro aan cadeaukaarten." In Bureau NH worden geregeld mensen in beeld gebracht die met buitgemaakte passen cadeaukaarten bestellen.

Hun methode is inmiddels duidelijk: ze maken de bankpassen bij hun slachtoffers buit door middel van babbeltrucs en trekken daar vervolgens voor honderden, soms wel duizenden, euro's aan cadeaubonnen mee uit de muur.

'Niet normaal pingedrag'

Het OM ziet dit ook gebeuren. "We krijgen dit soort zaken inderdaad op ons bordje", vertelt Maud Duin van het OM in bovenstaande video. "Als iemand in een winkel heel veel cadeaubonnen aanschaft, kan dat - in combinatie met andere factoren - duiden op niet normaal pingedrag."

"Belangrijk is daarom", vervolgt Duin, "dat je in winkels - als klant of winkelier - goed oplet en een beroep doet op je niet pluis-gevoel.