'Bankmedewerkers' shoppen voor ruim 10.000 euro aan speelgoedcadeaus en VVV-bonnen

In bovenstaand geval, maar ook in de andere zaken waar de groep van wordt verdacht, verschaffen de fraudeurs zichzelf via een babbeltruc toegang tot de bankgegevens van de slachtoffers. "Wij houden er dan ook rekening mee dat het om één dadergroep gaat", zegt de politie. Er zijn maar liefst zes aangiften binnengekomen. Op basis daarvan is de politie op dit moment op zoek naar nog zeven verdachten.

Speelgoedwinkels en sigaretten

Op bovenstaand camerabeeld is te zien dat de fraudeurs shoppen met de buitgemaakte passen. Dat doen ze bij allerlei winkels, onder andere bij speelgoedwinkels wordt er betaald. Aangeschafte bonnen worden weer bij andere winkels verzilverd, en ook VVV-bonnen worden aangeschaft bij tabakswinkels.

Volgens de politie laten de beelden zien dat er sprake is van een grote groep verdachten. "Het zijn zeven mannen die we zien en de vraag aan het publiek is: herkent u hen afzonderlijk of misschien wel in combinatie met elkaar?"

Alarmbellen

Joey Brink van de politie Noord-Holland vertelt hieronder hoe je komt voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van babbeltrucs.