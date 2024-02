‘Bankmedewerker’ shopt met buitgemaakte pinpas voor 1200 euro aan cadeaukaarten

Een 93-jarige vrouw uit Naarden is woensdag 29 november voor ruim duizend euro opgelicht. Een zogenaamde bankmedewerker weet aan de telefoon haar pincode te ontfutselen en later wordt haar pinpas door een nep-medewerker opgehaald. Op door de politie verstrekt camerabeeld is te zien hoe een verdachte man cadeaubonnen van het geld van het slachtoffer koopt.