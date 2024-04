Haarlemse vechtersbazen mogen Zandvoort drie maanden lang niet meer in

Het ging in de nacht van zaterdag op zondag mis in de Haltestraat in het centrum van de badplaats. Rond 1.30 uur werd een van de mannen door de politie aangesproken op ongewenst gedrag. De situatie liep helemaal uit de hand toen de andere man zich ineens met de zaak ging bemoeien. De agenten werden bedreigd en beledigd.

Lichte hersenschudding

Een agent moest zich laten behandelen bij de spoedeisende hulp nadat een glas naar hem was gegooid. Volgens een politiewoordvoerder liep de agent onder meer een lichte hersenschudding op, maar is hij inmiddels weer aan het werk.

De twee Haarlemmers zijn aangehouden. De politiewoordvoerder laat weten dat ze voorlopig op vrije voeten zijn, maar dat het tweetal binnenkort voor de rechter moet verschijnen. Het is niet duidelijk of de mannen onder invloed waren van drank of drugs: de uitslag van de bloedproef is nog niet binnen.