Na minister bezoekt ook Wilders Zandvoort: "We laten Zandvoorters niet in de steek"

Reuring op Boulevard de Favauge in Zandvoort vanmiddag. Twee dagen nadat minister Yesilgöz van justitie en veiligheid een bezoek aan de badplaats bracht, was nu de beurt aan PVV-leider Geert Wilders. Omringd door een grote groep beveiligers, politie-agenten en handhavers sprak Wilders met een aantal inwoners en ondernemers over de overlast die jongeren anderhalve week geleden veroorzaakten.

Geert Wilders en Marco Deen - NH / Rob Wtenweerde

De middag begint rustig. Het is niet echt strandweer, het is bewolkt en winderig. De meeste strandbedjes staan opgestapeld, bijna niemand waagt zich in zee en ondanks de wind zijn er ook maar enkele kitesurfers te zien. Er fietsen wat toeristen over de boulevard, die niet door hebben dat ze in een wandelgebied terecht zijn gekomen. Een enkeling komt met de hond voorbij en een groepje gebruinde en gespierde jongemannen slentert stoer en met ontbloot bovenlijf voorbij. Wilders zit ondertussen met een handjevol strandtenthouders binnen. In die besloten bijeenkomst gaat het over de grote onrust op het strand en de boulevard anderhalve week geleden. Groepen jongeren misdroegen zich. Jonge vrouwen werden lastig gevallen, badgasten bedreigd en een supermarkt moest sluiten vanwege het grote aantal winkeldiefstallen. Tientallen scootertjes Een man die even verderop in de hoogbouw woont, staat te wachten op de PVV-leider. Hij legt uit dat het vorige week zaterdag al vroeg in de middag misging. "Ze kwamen met tientallen scootertjes aanrijden, die vlogen gewoon tussen de auto's door en reden over het trottoir. Afgelopen weekend was het veel rustiger. Toen hingen die beveiligingscamera's hier en was er veel politie op de been. Geen scooter meer te zien." De jongeren die zich misdragen komen volgens de Zandvoorter vooral uit Amsterdam. Hij is blij dat politiek Den Haag zich nu met Zandvoort bemoeit. "Dat wordt tijd. Maandag was minister Yesilgöz hier ook al. Ik vond het heel sterk dat zij precies wil weten wat voor jongens het zijn, die er een rotzooi van maken. Noem het beestje gewoon bij de naam. Ze moeten hier veel meer handhavers en politie inzetten. Maar dat geldt voor heel Nederland, niet alleen hier."

"We kunnen de Zandvoorters niet langer in de steek laten" Geert Wilders

Dan loopt het snel vol bij een van de strandafgangen op de boulevard. Politiewagens rijden aan, handhavers op de fiets verzamelen zich en er komen steeds meer belangstellenden bij. Ook de pers is massaal aanwezig. De camera's worden in stelling gebracht en de journalisten worden door agenten op gepaste afstand gehouden. Wilders wordt vergezeld door fractievoorzitter Marco Deen van de plaatselijke PVV en wordt omringd door een flinke groep beveiligers. Wilders legt uit wat hij met de horecaondernemers heeft besproken: "Ik heb vooral naar ze geluisterd. Het probleem is helder: er is te weinig politie. Daar kan de politie niets aan doen, dat is de schuld van de minister. Vorige week waren ze er wel en dan blijft het rustig. Voor mijn part zetten ze hier de Marechaussee in." Nationaliteit afpakken Volgens Geert Wilders zeggen de strandtenthouders dat het vooral om Marokkaanse jongens gaat. "Je moet ze keihard aanpakken. Dat is het enige dat werkt. Ze komen telkens terug, omdat ze weten dat ze ermee wegkomen. Je moet ze van het strand halen en vastzetten. En als ze het blijven doen, pak ze dan hun Nederlanderschap af." Maar veel van die jongeren zijn in Nederland geboren, die kan je niet hun nationaliteit ontnemen. Wilders ziet dat anders: "Daar moet je de wet voor aanpassen, maar het kan ook met terroristen. Dan moet het ook kunnen met deze figuren. Ik ga bij de minister pleiten voor maatregelen, want we kunnen de Zandvoorters niet langer in de steek laten."

Wilders en veel beveiligers - NH / Rob Wtenweerde