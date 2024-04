'Gehate' Amstelveense bussluis op de schop, maar voor omwonenden verandert er niets

De bussluis bij de Urbanuskerk op de Noorddammerweg in Amstelveen gaat de komende weken op de schop. Dat komt omdat Connexxion de dieselbussen op dit traject door elektrische bussen gaat vervangen. Die kunnen, net als auto's, niet schadeloos over de drempel in het midden rijden. Omwonenden proberen de sluis al tijden weg te krijgen.