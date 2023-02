Amstelveen laat verafschuwde bussluis liggen, omwonenden vinden onderzoek weer niet goed

Als het aan de gemeente ligt, blijft de gehate bussluis voor de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan in Amstelveen gewoon liggen. Maar omwonenden die eerder een rechtszaak over de bussluis wonnen, leggen zich daar niet zomaar bij neer. Volgens hen trekt de gemeente een verkeerde conclusie uit het aanvullende onderzoek.

Bussluis Noorddammerlaan Amstelveen, pal voor de Urbanuskerk

Het besluit moest van de rechter terug naar de tekentafel, omdat het niet zorgvuldig is genomen. Binnen twaalf weken moest de gemeente een beter gemotiveerd besluit nemen. Dat deed ze na aanvullend onderzoek van adviesbureau Goudappel. Het onderzoeksrapport is nog niet openbaar gemaakt, maar wel in handen van NH Nieuws/1Amstelveen.

Minder auto's De omwonenden hebben vooral problemen met toenemend sluipverkeer. "Er gaat nu veel meer verkeer door de kleine straatjes er omheen en die zijn niet geschikt voor zoveel sluipverkeer", vertelde Marcel Bellis, die zelf in een van die straatjes woont, eerder aan NH Nieuws. Hij sleepte de gemeente, samen met een buurman, voor de rechter. Dat sluipverkeer is volgens het adviesbureau inderdaad wat toegenomen, maar blijft ruim binnen de normen. De bussluis heeft het gewenste effect: met dagelijks vijfduizend auto's minder, is Bovenkerk verkeersluwer geworden.

Het is te kort door de bocht om te stellen dat er maar een beperkte toename is van verkeer terwijl er meer verkeer zich niet aan de regels houdt Anonieme buurtbewoner

Toch is een aantal buurtbewoners niet onder de indruk van het onderzoek. Een van hen, die liever anoniem blijft, trok eerder al een aantal tellingen in twijfel. Naar eigen zeggen de reden waarom deze vervolgens zijn aangepast. "Daarbij wordt voorbijgegaan aan de vele auto’s die tegen het verkeer inrijden. Bijvoorbeeld aan de Vierlingsbeeklaan en Urbanusstraat. Het is te kort door de bocht om te stellen dat er maar een beperkte toename van verkeer is, terwijl er meer verkeer zich niet aan de regels houdt", merkt hij daarnaast op.

Andere plek En dan is er nog die opmerkelijke passage in het advies van Goudappel. Zij stellen dat de bussluis eigenlijk beter aan de zuidkant van Legmeerdijk had kunnen liggen 'aangezien er dan helemaal geen sluipverkeer mogelijk is'. Zo valt er te lezen in het advies: "Uit uitgebreide participatie met bewoners, bestaande uit enkele bewonersavonden (waarvan de meeste recente op 7 oktober 2020) en een draagvlakonderzoek, is echter gebleken dat er een duidelijke voorkeur was om de knip bij de Sint Urbanuskerk te plaatsen." De anonieme bewoner noemt dit 'zeer vreemd', omdat juist het draagvlakonderzoek eerder voor de rechter de reden was de gemeente eerder terug te fluiten. De gemeente had omwonenden namelijk niet alle benodigde informatie verstrekt om doordacht een mening te kunnen vormen. Hij snapt dan ook niet dat de gemeente niet concludeert dat de bussluis daarnaartoe moet worden verplaatst.

Wel blij mee NH Nieuws en 1Amstelveen spraken ook omwonenden die wél blij zijn met de bussluis bij de Urbanuskerk. "Bij mij rijden nu veel minder auto's voor de deur langs", vertelt een van hen. Toch heeft de bussluis een 'slechte naam' in de buurt. Aan de lopende band schuren er auto's met hun onderkant overheen, omdat automobilisten het ding negeren.