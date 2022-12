Gewonnen rechtszaak biedt omwonenden verafschuwde bussluis weinig vertrouwen in oplossing

Amstelveners die zich storen aan de bussluis voor de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan in Amstelveen hebben er weinig vertrouwen in dat de gemeente dit keer wél een goed verkeersbesluit gaat nemen. Het besluit moet van de rechter terug naar de tekentafel , omdat het niet zorgvuldig is genomen.

Die oordeelde dat de gemeente de omwonenden tijdens de besluitvorming valse informatie over de toename van het sluipverkeer voorlegde en dat het proces daarom opnieuw moet. Dat betekent niet dat de bussluis nu weg moet. De gemeente kan alsnog oordelen dat dat de beste oplossing is.

Op uitnodiging van verkeerswethouder Herbert Raat gingen omwonenden deze week met hem in gesprek, maar dat gesprek heeft het vertrouwen niet echt een boost gegeven. "Hij vertelde vooral hoe belangrijk de gemeente participatie en veiligheid vindt", oordeelt Marcel. Een andere aanwezige, die liever anoniem blijft, is ook niet onder de indruk van het 'mooie politieke verhaaltje' dat de wethouder volgens hem afstak.

'In de maling genomen'

Wat de omwonenden vooral stoort, is dat de optie die hén het beste lijkt, een 30km-zone, niet opnieuw op tafel komt. "De optie om de weg weer open te gooien is helemaal niet bespreekbaar. Ze gaan het besluit nu gewoon zoveel mogelijk oplappen. Dan verandert er dus helemaal niks. We worden van alle kanten in de maling genomen", vindt een omwonende die bij het gesprek aanwezig was. Marcel vreest dat de bussluis 'hooguit een stukje opzij' komt te liggen. "Ik heb er helemaal geen vertrouwen in", verzucht hij.

Raat laat in een persbericht weten de komende tijd 'te gebruiken om een aantal scenario’s uit te werken, waarmee we uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 mee aan de slag kunnen'. Mocht de gemeente toch beslissen om de bussluis weg te halen, dan mag die in elk geval tot zes weken na het nemen van het nieuwe verkeersbesluit blijven liggen.