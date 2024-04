Heropening Hotel Het Hoge Duin brengt parkeerzorgen in Wijk aan Zee

In december zijn we met een enquête gestart om te vragen of mensen parkeerdruk in het dorp ervaren, vertelt Sieg Scholten van de Dorpsraad, die het onderzoek met een werkgroep uitvoert. "In de winter is er meer ruimte, maar in de zomer niet."

Met de uitbreiding van vijftig extra kamers bij hotel Het Hoge Duin, zijn geen nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Wat volgens de Dorpsraad zeker zal leiden tot een toename van de al bestaande parkeerdruk.