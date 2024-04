Inwoners Dijk en Waard boos en teleurgesteld, omstreden parkeerplan komt er toch

Een latertje gisteravond in de raadszaal in Heerhugowaard. Na urenlang debatteren is er een besluit genomen over de omstreden parkeerplannen voor gemeente Dijk en Waard. Inwoners waren voor deze stemming opnieuw massaal naar de raadszaal gekomen of volgden het online. Ze waren duidelijk aanwezig met klappen of commentaar.

"Het parkeerbeleid is meer dan alleen een besluit over of er voldoende doorstroom is, het raakt de inwoners rechtstreeks. Daarom is het zo belangrijk dat we hier met z'n alle zijn vanavond", zegt een van de aanwezigen. Net als vele anderen wacht ze in spanning af wat de uitkomst van de avond gaat zijn, maar echt positief ziet ze het niet in. "De partijen die tegen het voorstel zijn zitten niet in de coalitie, dus ik verwacht niet veel goeds", geeft ze toe.

Hun boodschap is duidelijk: het is waanzin als de raad het parkeren in Dijk en Waard duurder en moeilijker wil gaan maken. Toch heeft dit de raad er niet van weerhouden om het nieuwe beleid aan te nemen. Wel is er iets aangepast aan het plan. Oorspronkelijk zou de eerste parkeervergunning gratis blijven en de tweede zou 200 euro gaan kosten. Nu is besloten dat de eerste parkeervergunning 25 euro gaat kosten en de tweede 100 euro.