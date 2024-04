Leerlingen houden minuut stilte bij massagraf verzetsstrijders uit Tweede Wereldoorlog

Hannie Schaft

Ook de Hannie Schaftschool uit Zandvoort bracht gisteren een bezoek aan één van de acht gedenkstenen bij één van de massagraven in de duinen. De Haarlemse verzetsstrijder waarnaar de school is vernoemd, is overigens niet in zo'n massagraf gevonden. Zij is als enige in haar eentje geëxecuteerd en in een gat gestopt door de nazi's en de NSB'ers.

Om er voor te zorgen dat die plek geen bedevaartsoord werd voor de communisten, werd na de oorlog besloten dat het geheim moest blijven. Elk jaar wordt eind november wel haar herbegrafenis op de Eerebegraafplaats herdacht bij het monument in het Kenaupark.