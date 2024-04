Van beheerder tot auteur: George deelt zijn verhaal over de Eerebegraafplaats en verzetshelden

Bij het openen van de eerste doos met boeken, moet George even slikken. Beheerder van de Eerebegraafplaats, waar meer dan driehonderd Nederlandse verzetsstrijders begraven liggen, was niet alleen een baan die hij van zijn vader overnam. Hij is ook geboren en getogen in het huisje naast de begraafplaats.

Eerste exemplaar

Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van het eren van de verzetshelden. Niet alleen tijdens dodenherdenking op 4 mei, maar ook bij het begeleiden van schoolleerlingen op excursie of tijdens memorials die verspreid over het jaar plaatsvinden, zoals de herdenking van de herbegrafenis van de Haarlemse verzetsheldin Hannie Schaft.

Vijf jaar geleden, bij zijn pensionering, speelde George al met het idee om een boek te schrijven over al zijn ervaringen op de Eerebegraafplaats. Dat boek is er nu. Het eerste exemplaar wordt vrijdag aangeboden aan interim-burgemeester Ankie Broekers-Knol van Bloemendaal.

Daarna is het boek, dat is uitgegeven door Jaap Verschoor Boekmakers, te koop in de boekhandels in de regio. George heeft voor de eerste druk 2.000 exemplaren laten maken.