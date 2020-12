Eerebegraafplaats Bloemendaal verlicht op kerstavond

BLOEMENDAAL - De Eerebegraafplaats Bloemendaal wordt dit jaar voor het eerst verlicht op kerstavond. Op 24 december om 17.00 uur zullen 375 grafkaarsen ontstoken worden op de graven van de verzetshelden. Initiatiefnemer Dominic Flos is blij dat de Eerebegraafplaats eindelijk ook mee doet aan de traditie die elders in het land vijf jaar geleden is begonnen. "Er liggen hier grote verzetshelden, dus het is heel mooi als deze begraafplaats mee doet!"

Vorig jaar brandden er kaarsen op maar liefst 445 locaties in Nederland met oorlogsgraven. Dit jaar worden dat er nog meer. Dominic Flos en mede-initiatiefnemer Siep van der Waal hadden niet gedacht dat het zou lukken om het ook in op de begraafplaats aan de Zeeweg in Overveen te realiseren. "De voormalige directeur van de Eerebegraafplaats zag het niet zitten", vertelt Dominic. "Toen er een nieuwe directeur kwam, heb ik het nog een keer gevraagd en die wilde wel meedoen. Dus dat is hartstikke mooi."

Met drie vrijwilligers gaan ze rond 16.00 uur beginnen met het aansteken van de 375 kaarsen op de begraafplaats. Een uur later moet er op alle graven een brandende kaars staan. Normaal gesproken branden de kaarsen de hele nacht, maar vanwege de omliggende duinen en de veiligheid is in Overveen besloten om de kaarsen om 19.00 uur weer uit te blazen.

Wegens de huidige corona-situatie zijn er maatregelen genomen en kunnen er dit jaar geen bezoekers komen op kerstavond.