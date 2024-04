Ouders Pvo-school Hoorn blij met besluit onderwijscommissie over toekomst

De Pvo-school in Amsterdam heeft op 13 februari een zaak aangespannen tegen het landelijk bestuur van de school, over het (voorgenomen) besluit om de school te sluiten. Die zaak is gisteren bij een commissie van Onderwijsgeschillen behandeld, waarna vanmiddag een uitspraak kwam. Daarin stelt de commissie dat de school in Amsterdam op een onrechtmatige manier gesloten wordt.

Het besluit is met enthousiasme en opluchting ontvangen in Hoorn, waarbij het interim-bestuur dezelfde procedure heeft gevolgd voor een mogelijke overname of sluiting. In een brief van de medezeggenschapsraad aan de ouders van leerlingen, die NH en WEEFF heeft ingezien, zegt de voorzitter dat dit te maken heeft met het voortraject. Zo zou het bestuur de medezeggenschapsraad vele malen niet, of niet op tijd, geïnformeerd of betrokken hebben bij diverse vraagstukken en besluitvorming. Volgens de onderwijscommissie klopte dit juridisch niet.

Strijd behoud school wordt beloond

Hoewel het probleem in Hoorn nog niet zo groot was als in Amsterdam, waar leerlingen van voorexamenklassen per 12 mei naar een andere school moesten worden overgeplaatst, zijn er volgens de voorzitter dezelfde fouten gemaakt in het proces.

Ouders van leerlingen op de Pvo-school zijn blij met het besluit. "Wat wij al tijden riepen, maar eerder niet konden bewijzen, is nu door de commissie bewezen", zegt een ouder. "Dit is waar wij ook al die tijd voor gestreden hebben."

Een andere ouder noemt het besluit een opluchting. "Het betekent concreet dat de tijd nu tekort is om de school komende zomer te sluiten", vertelt hij. "Er is voor gevochten om de datum in ieder geval een jaar uit te stellen. En dat betekent dat er genoeg tijd is om de punten van het onderwijsrapport aan te pakken, of een geschikte overnamekandidaat te vinden."

Alle mogelijkheden liggen open

Een week geleden leek het er nog op dat de school in Hoorn de deuren per 1 augustus zou moeten sluiten. Een overname door het Atlas College strandde, en leerlingen moesten voor maandagavond een keuze voor een andere school uit de regio indienen. Door het besluit van de commissie kunnen ze in ieder geval nog een jaar blijven.

De medezeggenschapsraad wil dan ook snel in gesprek met het landelijke bestuur, om de volgende stappen te bepalen. Een overname door een andere scholengemeenschap, of doorgaan onder een zelfstandig bestuur, behoren ook tot een van de mogelijkheden. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de school ligt.

Uitdagingen

De school staat namelijk nog voor een tweetal uitdagingen: een kritisch onderwijsrapport en een laag leerlingenaantal. Via een betrokken ouder is een externe consulent door de school ingehuurd. "Zij zorgde er eerder voor dat scholen die een onvoldoende scoorden alsnog een goede beoordeling kregen bij de onderwijsinspectie. Per 1 mei komt zij in dienst om aan een herstelplan te werken. Het uitgangspunt voor ons en de medezeggenschapsraad van de school is dan ook dat wij een voldoende krijgen", zo is de uitleg.

Volgens een andere ouder is er tot januari 2025 de tijd om de punten van de onderwijsinspectie aan te pakken. En ook de lage leerlingenaantallen lijken vooralsnog geen problemen op te leveren. Na de zomer heeft de school een 6-vwo klas, benadrukt een ouder, waarmee de school een volgroeide status krijgt.

"Dan is er nog drie jaar om aan het aantal leerlingen te voldoen. Er is een groot marktaandeel aan kinderen om nog te bereiken voor de school. Er zijn heel veel ideeën om leerlingen te benaderen en enthousiasmeren. Maar dan scheelt het natuurlijk wel als je positief beoordeelt wordt en behouden kan blijven."