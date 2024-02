Ouders organiseren zelf open dagen voor PVO school met onzekere toekomst

De toekomst van de school is onzeker vanwege een negatief oordeel van een onderzoeksrapport en de geringe aanwas van nieuwe leerlingen. Dat er weinig nieuwe kinderen naar de school komen, komt door de ouders vooral omdat er niet actief geworven wordt. Daarom sloten ze de handen in een en organiseerde ze zelf een open dag. "Ik vind het een leuke school, het is een kleine maar wel een gezellige school", zegt een mogelijk toekomstige leerling. "Dan heb je meer tijd over voor sport en vriendinnen."

De ouders zijn in ieder geval zeker van hun zaak. "Al moeten we ons ketenen aan de deur, deze school gaat niet dicht", zegt een ouder steevast.