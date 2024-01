Ouders Pvo-school in Hoorn vechten voor behoud: "Red de dromen van onze kinderen!"

Ouders van leerlingen van de Ida Gerhardt Academie in Hoorn zijn vastberaden om de unieke onderwijsvorm van de school voor persoonlijk voortgezet onderwijs te behouden, ondanks zorgen over potentiële sluiting of overname. Met volledige steun van de ouders, verbeteringen en actieve wervingsplannen, vechten zij voor de toekomst van de school die kleinschaligheid en individuele aandacht voorop heeft staan.

De initiatiefnemers vragen onder meer in een open brief om een handtekening te zetten onder de petitie, die inmiddels ruim 700 keer ondertekend is. Een delegatie van drie ouders, die om verschillende redenen niet met naam genoemd willen worden, vertelt aan de redactie dat álle ouders achter het behoud van de school in Hoorn staan. Zij zijn verbaasd dat vorige week werd gemeld dat de school mogelijk wordt overgenomen of moet ophouden te bestaan.

Daar is het laatste woord volgens hen nog niet over gezegd. Ook de medezeggenschapsraad moet er een beslissing over nemen. "Die moet goedkeuren of een bestuurlijke samenwerking met het Atlas College mogelijk is. Als er ontmanteld dreigt te worden, zullen ze daar niet mee akkoord gaan. In dat geval blijft de school vallen onder het huidige Pvo-bestuur."

Zwakke beoordelingen en laag leerlingenaantal

De ouders zeggen er mee te kunnen leven als de huidige schoolvorm onder nieuw bestuur valt. "Maar op de informatieavond van afgelopen week leek het of er andere plannen zijn. Het was een wazig verhaal, wat niet goed doordacht lijkt. Of juist wél goed doordacht, om de school dood te laten bloeden. Daarom willen we nu ageren en mensen laten zien dat deze vorm van onderwijs toekomst heeft, ook in Hoorn."

De ouders erkennen de zwakke beoordeling van de onderwijsinspectie en zien dat er wat moet gebeuren. Daarvoor is specialistische hulp ingeschakeld. De onderwijskwaliteit, pedagogisch-didactisch handelen én de veiligheid zijn inmiddels als voldoende beoordeeld door de inspectie in het herstelrapport. Op twee punten schiet de school nog tekort. "We verwachten dat dit bij de volgende inspectie goedgekeurd is."

Ook het lage leerlingenaantal, waardoor de in 2019 opgerichte Hoornse school een zogeheten instandhoudingsnorm niet haalt, zien zij nog niet als een probleem. "Wat er de afgelopen jaren vrijwel niet gebeurd is, is - gek genoeg - de werving van leerlingen. Dus zijn er veel kinderen en ouders niet bekend met het concept van de school."