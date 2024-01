Middelbare school Ida Gerhardt Academie Hoorn houdt aankomende zomer op met bestaan

De school voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs in Hoorn, dat ook bekendstaat als de Ida Gerhardt Academie, houdt aankomende zomer op te bestaan. Een zwakke beoordeling en de lage aanwas van leerlingen zijn redenen dat het onderwijs in het Missiehuis niet wordt voortgezet. De medewerkers, leerlingen en ouders zijn gisteren door het bestuur per brief ingelicht. "Een teleurstellende uitkomst. Alle scenario's voor de toekomst liggen open."

Hoewel de school voor persoonlijk voortgezet onderwijs in Hoorn nog niet lang bestaat, deze werd opgericht in 2019, is het al langer onrustig. Meerdere keren werd de locatie door de onderwijsinspectie beoordeeld als zwak of zeer zwak. Daarnaast vonden voormalig onderwijsminister Dennis Wiersma en de inspectie twee jaar geleden dat het toenmalige bestuur van de scholen voor PvO - met meerdere locaties in Nederland - op moest stappen. Dit vanwege financieel wanbeleid.

In een brief aan de ouders heeft het schoolbestuur gisteren laten weten dat het onderwijs per augustus 2024 ophoudt voor de leerlingen. Momenteel krijgen iets meer dan 200 leerlingen les op de locatie in het Missiehuis. Dat vertelt Grada Huis van Huis Communicatie, die door de school gevraagd is op te treden als woordvoerder.

Per brief ingelicht over besluit

"Er is een zogeheten instandhoudingsnorm, waarmee een school kan blijven bestaan", licht Huis toe. "De norm is bepaald op 358 leerlingen. Een aantal dat de school in Hoorn nu niet haalt, maar ook voor de toekomst zit het er niet in dat de norm gehaald wordt. Daarnaast is het onderwijs op de school weer als zwak beoordeeld."

De school in Hoorn organiseert binnenkort een ouderavond om het besluit verder toe te lichten. Voor de komende maanden voert het bestuur gesprekken en onderhandelingen met het Atlas College, dat mogelijk een passende oplossing kan bieden.

"Het is een teleurstellende uitkomst, en het nieuws is nog vers. Alle scenario's liggen open", aldus Huis. "Het Atlas College staat er positief tegenover. Voor de zomervakantie zal er meer duidelijkheid zijn voor de medewerkers, leerlingen en ouders."

Doek valt ook voor andere scholen

Naast de school in Hoorn zijn er nog vier andere scholen waar het doek voor valt. Dit geldt voor locaties in onder andere Amsterdam, Hengelo en Utrecht. De onderwijskwaliteit en achterblijvende leerlingenaantallen worden als reden opgegeven. Bij twee scholen draait demissionair minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs de geldkraan dicht.

Per school wordt gekeken op welke manier het beste afgebouwd kan worden, of overgedragen aan een andere onderwijsinstelling. "Voor iedereen, maar met name voor de leerlingen van de scholen en hun ouders is dit een teleurstellende uitkomst", schreef de minister gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. "In alle gevallen wordt hard gewerkt aan een passende oplossing voor de leerlingen. Zodat zij krijgen waar ze recht op hebben: goed onderwijs."