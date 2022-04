Minister van onderwijs: bestuurder van SvPO-school Hoorn moet vertrekken

De bestuurder van een achttal scholen, waaronder in Hoorn, moet vertrekken. Dat vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. De onderwijsinspectie constateert financieel wanbeleid in een rapport dat vandaag werd gepubliceerd, bij alle acht SvPO-scholen (Scholen voor Persoonlijk Onderwijs) in Nederland. In maart werd de school in Hoorn al eens beoordeeld als 'zeer zwak'.

De SvPO-school in Hoorn is sinds 2019 gevestigd in het Missiehuis. - Google streetview

Als de bestuurder weigert te vertrekken, dreigt de minister de financiering van de scholen stop te zetten. Alle acht scholen hebben een eigen bestuur, steeds gevormd door dezelfde bestuurder. Sinds maart ligt er al een aangifte van de onderwijsinspectie tegen de man. De inspectie vermoedt dat de bestuurder meerdere strafbare feiten heeft gepleegd. Toch heeft de school in Hoorn naar eigen zeggen weinig te maken met deze bestuurder. De school heeft een eigen schoolleider, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, die vandaag niet bereikbaar was voor commentaar. De scholengroep staat sinds vorig jaar al onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. De scholen in Hoorn, Amsterdam en Utrecht werden al eens beoordeeld als 'zeer zwak', het laagste oordeel dat de inspectie uitgeeft. De schoolbestuurder probeerde publicatie van dit eerdere oordeel ook tegen te gaan en probeerde dat wederom bij het rapport dat vandaag verscheen. Financieel wanbeleid De inspectie concludeert in dat rapport financieel wanbeleid bij de verschillende scholen. Ruim 22 miljoen euro werd onrechtmatig besteed, daarvan kwam 16 miljoen euro ten onrechte terecht bij andere private stichtingen. Deze stichtingen vallen ook onder de zeggenschap van de schoolbestuurder. De school in Hoorn bestaat sinds 2019 en is gevestigd in het Missiehuis. Die locatie zou voor een deel gefinancierd zijn met geld afkomstig uit een andere SvPO-school. Dat mag niet, zegt Daan Jansen, woordvoerder van de onderwijsinspectie. Andere school Als de bestuurder niet opstapt en het ministerie van onderwijs de financiering inderdaad stopt, betekent dat volgens het ministerie dat leerlingen naar een andere school moeten. Wiersma: “Dat is natuurlijk niet leuk, want je wil met je vriendjes naar je eigen school. Maar het is nog veel erger als je slecht onderwijs krijgt. Daarom roep ik de bestuurder op om op te stappen, zodat de school kan verbeteren en open kan blijven." Ook de onderwijsinspectie benadrukt dat leerlingen zo min mogelijk moeten merken van eventuele sancties, vertelt Jansen. De inspectie hoopt dat het zover niet komt. "Wij vinden dat het bestuur zo snel mogelijk en met een nieuwe bestuurder orde op zaken gaat stellen." De SvPO-bestuurder was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.