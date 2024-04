Aalsmeerders strijden voor behoud uniek Seringenpark, 'maar er moét geld bij'

"Daar moet ik écht niet aan denken", zegt Magda tegen NH. Zij behoort tot de groep omwonenden die in 2011 bij de gemeente aan de bel trok over de slechte staat van het park. Dat leidde tot een totale renovatie in 2015. Daarna daagden de Aalsmeerders de gemeente in een 'right to challenge' uit om het onderhoud van het park voor hetzelfde geld naar een hoger niveau te tillen.

Enige ter wereld

"Er is maar één park als dit ter wereld. De achteruitgang ging ons ontzettend aan het hart", vertelt Magda. Dertien jaar later staat de Aalsmeerse met haar poten in de klei te noteren welke variëteit waar staat. Stichting Nationale Plantencollecties wil het bijzondere park toevoegen aan haar collectie en 'dan moet het wel allemaal goed genoteerd zijn.'

Sinds de omwonenden de scepter zwaaien in het Seringenpark gaat het een stuk beter. Waar het aantal soorten in 2011 was afgenomen naar 100 staan er nu alweer 133. Alle soorten werden of worden in Aalsmeer geteeld. Dat gebeurt al sinds de 19e eeuw op de eilandjes van de Westeinderplassen.