Hoe Aalsmeerse kwekers ervoor zorgen dat seringen wereldwijd in het moederdagboeket terechtkomen

Misschien zitten ze dit jaar ook wel in jouw moederdagboeket: Aalsmeerse seringen. Dat is best bijzonder, want eigenlijk horen de geurende bloemen in mei al niet meer te bloeien. Aalsmeerse kwekers bedachten een oplossing waardoor moeders wereldwijd zondag hun lokale trots cadeau krijgen.

Verse seringen, klaar om naar de veiling te gaan - NH Nieuws / Celine Sulsters

Normaal gesproken worden de eerste seringenstruiken in oktober geoogst en bloeien de laatste in mei. "Vorig jaar hadden we de laatste in april al geveild en hadden we dus helemaal niks meer in mei", vertelt seringenkweker Kees Kramer.

"Als de knop begin januari nog helemaal dicht zit, zetten we de struiken in de koelcel en houden we die heel koud, zodat ze niet gaan groeien" Seringenkweker Kees Kramer

Maar dat wordt dit jaar anders, want de kweker heeft een manier bedacht om de bloei van de seringen uit te stellen. Als hij de struiken met bootjes van de eilandjes in de Westeinderplassen heeft gehaald, gaan ze niet meteen de kas in. "Als de knop begin januari nog helemaal dicht zit, zetten we de struiken in de koelcel en houden we die heel koud, zodat ze niet gaan groeien", legt hij uit. "We halen er steeds een beetje uit en dan gaan ze als ze in de kas komen groeien. Drie weken later kunnen we ze dan oogsten."