Amstelland Sierkwekers in Amstelland dealen met droogte

AMSTELLAND - Siertelers in Amstelland ontkomen er niet aan, ze krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering en lange periodes van droogte. De omstandigheden dwingt hen ertoe na te denken over oplossingen voor de toekomst. In sommige gevallen hebben ondernemers nu al investeringen moeten doen.

Monique Vollebreght heeft samen met haar broer Arno een cyclamenkwekerij aan de Legmeerdijk in Amstelveen. De kas staat nu voor meer dan de helft leeg. Zo doen ze dat eigenlijk iedere zomer. "Dat doen we bewust in de zomer vanwege de insectendruk. Wat ook een rol kan spelen, is dat we soms met weinig water zitten."

Net als veel andere kwekerijen vangt Vollebreght Cyclamen regenwater op. Van het dak van de kas stroomt dit in een groot waterbassin achter de kwekerij. "De afgelopen weken stond er nauwelijks water in. We maakten ons best wel zorgen, want de zomer moest nog beginnen." Leidingwater geen optie Het enige alternatief voor het voeden van de cyclamen, is het gebruik van leidingwater. Monique legt uit waarom ze dat liever niet doen: "Er zit natrium-chloride in het leidingwater. Regenwater is gewoon beter voor de planten." Als de droogte aanhoudt, zal Monique nóg meer water op moeten vangen. "We hebben nog een stuk land over, dan zouden we er een watersilo bij kunnen leggen. Dan moeten we nog meer water opvangen en bewaren."

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Omgeven door water Jan ten Hoeve is al jarenlang een van de grootste seringenkwekers in Aalsmeer. Van oudsher wordt deze plant gekweekt op akkers in de Westeinderplassen. Deze landbouwgrond is dus omgeven door water, maar toch heeft ook de seringenkweker last van de droogte. "Als ik er niks aan zou doen, zouden de struiken nog los staan", zo vertelt hij.

Quote “Als ik er niks aan zou doen, zouden de struiken nog los staan” jan ten hoeve, seringenkweker

De seringen kunnen slecht wortelen in de droge grond. Om dit proces te bevorderen, is Jan steeds meer gaan bewateren. "Je kan zien hoe mooi 'ie wortels maakt. Als ik geen water had gegeven, had ‘ie niet het vocht gehad om zulke mooie wortels te maken." Hij doet dat door water uit de Westeinderplassen te pompen en over zijn akkers te sproeien. Een aantal jaar geleden, was het volgens Jan niet zo droog als nu. "In het verleden hadden we maar één setje met sproeiers. Tegenwoordig moeten we elke akker eigenlijk iedere week water geven." En dat is nog geen gemakkelijke klus voor een kweker met ruim vier hectare aan akkers. Ten Hoeve heeft flink moeten investeren om het systeem werkbaar te maken, maar dat is het volgens hem allemaal waard. "Zonder water in de grond, kunnen de planten niet groeien en krijg ik gewoon niet de productie die ik wil."