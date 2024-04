Limmenaren protesteren met bloemen tegen wegwerkzaamheden: "Zo'n chaos"

Wie tijdens de Bloemendagen over de Molenweg in Limmen rijdt, kan het niet missen: Een verkeersregelaar met bewegende armen die wordt omringd door allerlei onduidelijke verkeersborden.

Met hun bloemenkunstwerk wil de groep hun frustratie uiten over de werkzaamheden aan de Rijksweg. "We zitten nu al bijna een jaar in deze situatie, dus het is wel eens mooi geweest", stelt Arno Kuypers, lid van de prikploeg.

"Voor dit jaar hadden we twee onderwerpopties. Joost Klein (songfestivaldeelnemer, red.) of dus de Rijksweg. Joost is al goed gerepresenteerd dit jaar, maar de Rijksweg is voor Limmenaren heel erg herkenbaar en actueel, vandaar dat we dit jaar voor dit onderwerp hebben gekozen."

"Het maakt volgens mij niet uit aan wie je het vraagt, maar iedereen hier zal zeggen dat ze klaar zijn met de werkzaamheden", zegt Arno. En dat blijkt: "Dat gedoe met de werkzaamheden mag van mij wel eens een keer ophouden hoor", zegt een voorbijganger.

Doordacht plan?

"Het lijkt wel alsof er niet goed over het plan is nagedacht", gaat Arno verder. "Er worden nieuwe tegels neergelegd, waar dan vervolgens weer grote werkvoertuigen overheen rijden. En dan kan alles erna weer opnieuw worden aangelegd." Daarnaast zorgen de werkzaamheden ook voor verkeeroverlast en opstoppingen.

"Mensen moeten nu met de auto door het dorp rijden, en dat is natuurlijk veel minder snel dan normaal", legt mede-prikker Piet Zomerdijk uit. "Het staat daarom soms echt helemaal vast, en als niemand voor elkaar aan de kant gaat schiet dat niks op. De hele situatie is dan ook echt niet ideaal omdat het dorp er echt hinder van ervaart."

