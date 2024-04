Eindelijk nieuwe milieustraat in Haarlemmermeer, 'werd knellend probleem'

Haarlemmermeer is in oppervlakte een van de grootste gemeenten van Nederland, maar heeft toch maar één milieustraat: aan de Aarbergerweg in Rijsenhout, waar ook het hoofdkantoor van afvalinzamelaar Meerlanden is gevestigd.

Uithoek

Omdat die locatie niet centraal maar in een uithoek van de gemeente ligt, kunnen Haarlemmermeerders ook terecht bij de milieustraat in Heemstede, die ook door Meerlanden wordt uitgebaat. Onder andere voor inwoners van de dorpen Spaarndam, De Liede, Vijfhuizen, Zwaanshoek en Cruquius is de locatie in Heemstede veel dichterbij en dus een aantrekkelijk alternatief.

Maar door al dat Haarlemmermeerse grofvuil groeit de Heemsteedse milieustraat al jaren langzaam maar zeker uit z'n jasje. Inmiddels is dat jasje écht een paar maten te klein, want de helft van de bezoekers van de stortplaats in Heemstede komt uit Haarlemmermeer, schrijft de gemeente.

Alternatieve locaties

Ook bij de milieustraat in Rijsenhout is het de afgelopen jaren zoveel drukker geworden dat het college die locatie wilde uitbreiden. Toch is dat vanwege ruimtegebrek niet mogelijk, zo bleek al snel. De gemeente ging daarom op zoek naar alternatieve locaties en heeft haar oog nu laten vallen op een terrein aan de Luzerneweg in het westen van Nieuw-Vennep, aan de rand van bedrijventerrein Spoorzicht.