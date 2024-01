Nooit meer onnodig in de rij voor milieustraat Heemstede

Inwoners van de gemeente Heemstede die hun grof afval willen wegbrengen naar de milieustraat aan de Cruquiusweg, kunnen voortaan thuis al zien of het er druk is. Dankzij een webcam die donderdag officieel in gebruik is genomen.

Wethouder Anneke Grummel verrichtte de officiële openingshandeling door het onthullen van een verkeersbord waarop het cameratoezicht wordt aangekondigd. Het kan soms flink druk zijn bij het inzamelingspunt van afvalverwerker Meerlanden. Vooral op zaterdagen en in schoolvakanties bestaat de kans op files voor de poort.

Dankzij de nieuwe webcam kan iedereen voor vertrek al zien of het druk is of niet. Wethouder Grummel: "We zijn blij dat de webcam nu in gebruik is. Na een jaar evalueren we het effect van de webcam. We bekijken hoe vaak de livestream daadwerkelijk wordt bekeken. Uiteraard hopen we dat het dan heeft geleid tot een vermindering van de verkeersdrukte."

Privacy

De camera is zo opgehangen dat de toegangsweg naar de milieustraat goed is te overzien. Op de beelden zijn geen kentekens van voertuigen of de inzittenden te herkennen. De beelden worden ook niet opgeslagen, dus de privacy van bezoekers is niet in het geding.

De beelden van de webcam zijn hier te zien.