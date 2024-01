'Alle bomen verzamelen' in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Op diverse plekken in de regio zie je al afgetuigde kerstbomen liggen bij onder meer ondergrondse afvalcontainers. Niet de bedoeling, zegt een woordvoerder van afvalverwerker Spaarnelanden: "Rondslingerende afgedankte kerstbomen zorgen voor rommel, trekken ander zwerfvuil aan en het is brandgevaarlijk."

Haarlem

In Haarlem kunnen bomen elke dag naar het Milieuplein in de Waarderpolder worden gebracht. Maar afvalverwerker Spaarnelanden organiseert ook een actie voor kinderen tot en met vijftien jaar oud. Kinderen die een boom (of bomen) op woensdag 10 januari inleveren, krijgen per boom vijftig eurocent en een lootje. Bij de loterij zijn cadeaubonnen te winnen.

"Het is leuk voor de kinderen", zegt de woordvoerder. "En we kunnen de oude kerstbomen op deze manier efficiënt inzamelen, zodat ze kunnen worden verwerkt tot compost en houtsnippers voor biobrandstof en energiecentrales."

Omdat bomen die lukraak op straat worden gegooid brandgevaar kunnen opleveren, zijn er op woensdag 10 januari maar liefst 25 officiële inleverplekken in de stad. Daar kunnen bomen tussen 13.30 uur en 17.00 uur worden ingeleverd. Spaarnelanden haalt ze aan het eind van de dag op. In Spaarndam kan dat op het grasveld voor de school op de Kerklaan. In het centrum kan de boom naar het Wilsonplein of het Kenaupark. Hier is een overzicht van de overige inleverplekken in Haarlem.

Zandvoort

Ook de gemeente Zandvoort ligt in het verzorgingsgebied van Spaarnelanden. Net als in Haarlem geldt ook daar de actie voor kinderen die afgedankte bomen inleveren. Verder kunnen de bomen worden gebracht naar het afvalplein aan de Kamerlingh Onnesstraat. Op woensdag 10 januari kunnen bomen tussen 13.00 uur en 15.30 uur worden achtergelaten op het Schuitengat achter de supermarkt Dirk en in Bentveld is een inleverpunt aan de Bramenlaan.

Heemstede

In Heemstede is het inleveren heel eenvoudig: zet de boom op vrijdag 5 januari simpelweg aan de straat. Kinderen kunnen ze dan inzamelen. Ze krijgen 20 cent per boom en een lootje. Bij de loterij zijn een spelcomputer en waardebonnen te winnen. De winnaars worden op maandag 8 januari bekendgemaakt door burgemeester Nienhuis van Heemstede.

Verder kunnen de kerstbomen in Heemstede vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur worden ingeleverd op het Raadhuisplein, de Zandvoorter Allee, Glipper Dreef, Kohnstammlaan, Jan Miense Molenaerplein en de Amstellaan.

Bloemendaal

In de gemeente Bloemendaal haalt afvalverwerker Meerlanden volgende week kerstbomen op. Op de afvalkalender is te zien op welke dag de bomen worden ingezameld. Ze de boom voor 7.30 uur buiten, dan gaat ie zeker mee.

Bomen kunnen ook gewoon worden ingeleverd bij de Milieustraat aan de Brouwerskolkweg in Overveen. Daar worden de bomen versnipperd.