En toen vloog de stolpboerderij van familie Hilgers opnieuw in brand: "We zijn alles kwijt"

Hij hoest vanwege het inademen van de rook: "Er is ontzettend veel rook- en waterschade, op iedere verdieping regende het." Zijn vrouw vult aan: "We zijn echt alles kwijt. De persoonlijke spulletjes van de kinderen zijn ook verwoest. Dat is heel erg verdrietig. Je hebt niks meer."

De telefoon gaat. De schade-expert is aan de lijn want er moet veel geregeld worden. "Helaas weet ik wat er allemaal bij komt kijken", vertelt meneer Hilgers die ondanks alles positief oogt. Twee keer brand in korte tijd. "Natuurlijk is er boosheid want we hadden voor deze klus juist vakmensen ingehuurd met goede reviews. Een ongeluk zit in een klein hoekje maar dit voor ons natuurlijk een groot drama."