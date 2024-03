Harry ontdekt brand bij buren in Zuidermeer: "Ze hadden dood kunnen zijn"

Hij is er nog beduusd van. Op het oog rustig - met de handen in de zakken - maar druk pratend en gebarend. Het is duidelijk dat deze brand diepe indruk maakt op de buurt. Zo'n twee jaar waren zijn nieuwe buren aan het klussen, schat hij in. "Volgens mij zouden ze er bijna in gaan wonen. En dan dit..."

Ruim twee uur eerder ontdekt buurman Harry de brand bij de stolpboerderij. "Ik zag vlak daarvoor dat twee werklieden bezig waren om dakbedekking op de carport te branden. Even later kom ik buiten en ruik ik een brandlucht. Twee jaar geleden is mijn schuur afgebrand en ik herkende de geur direct. Toen ik witte rook onder de rieten kap vandaag zag komen, wist ik: foute boel."

Blussen met een emmertje

Hij snelt naar de boerderij in aanbouw van de buren en waarschuwt de werklieden. "Ze spraken geen Nederlands, dus ik floot naar ze, zo hard als ik kon. Ze schrokken zich rot toen ze de rook zagen. Ze probeerden nog met een emmertje te blussen, maar dat had natuurlijk geen nut. Binnen de kortste keren stond de hele boerderij in lichterlaaie. Als ik die twee niet had gewaarschuwd, of ze waren op dat moment net ergens anders, hadden ze wel dood kunnen zijn."