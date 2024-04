Geitje in nood: omstanders doen niets maar heldhaftige Noah springt wél over het hek

Als Noah en zijn vriendin afgelopen zaterdagmiddag hun gebruikelijke wandeling maken langs de hertenkamp in Bergen, horen ze plots een luid en wanhopig gemekker. Een jong geitje blijkt in het water te zijn gevallen. Volledig in paniek probeert ze tevergeefs op de kant te komen. "Ze maakte een enorm geluid en probeerde steeds uit het water te klimmen, maar het lukte haar niet. Het was echt heel zielig om te zien", vertelt Noah.

De aanwezige omstanders kijken geschrokken naar het geitje in nood, maar niemand lijkt in actie te komen. "Er stonden een paar ouderen en wat Duitse toeristen naar te kijken, maar niemand deed iets. Ze wisten niet goed wat ze moesten doen, denk ik." Ook Noah aarzelt even. "Er staan daar natuurlijk ook herten en grote geiten met van die enorme hoorns. Ik was bang dat ze me zouden aanvallen."

Bezorgde moeder

Noah besluit zich over zijn angst heen te zetten en springt over het hek. "Alle dieren renden weg, behalve moedergeit. Die bleef dicht bij ons in de buurt en hield de boel steeds in de gaten. Het leek alsof ze het voelde. Alsof ze wilde zeggen: red haar."