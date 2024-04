Kunnen we in vrijheid onze doden herdenken op 4 mei?

Door de oorlog in Gaza en Oekraïne lopen in Nederland de spanningen maatschappelijk op. Ziet ook de Amsterdamse driehoek. Het besloot daarom vorige week de veiligheidsmaatregelen tijdens de Dodenherdenking op de Dam aan te scherpen. Op deze manier hoopt de gemeente dat de herdenking in alle rust, zonder verstoringen, zal plaatsvinden.



Zo zijn er dit jaar minder bezoekers welkom, worden zij gefouilleerd en zijn vlaggen, borden of geluidsversterkende apparaten verboden. Het roept de vraag op hoe dit in de rest van de provincie zit: worden er bij andere 4 mei-herdenkingen in de provincie extra maatregelen getroffen?

Krachtig en kwetsbaar

Extra maatregelen in Haarlem komen er vooralsnog niet, laat voorzitter van het 4 mei comité Haarlem, Koen Sturm, weten. Hij spreekt tegen dat de herdenking onder druk staat. Wel ziet hij de spanning dit jaar oplopen. “Maar dat is niet anders dan bijvoorbeeld tijdens corona. Je zag toen ook dat het begrip vrijheid bij verschillende groepen in de samenleving een andere associatie oproept.”

Dat ziet ook David Duindam. Als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam verdiept hij zich in de herinneringscultuur in Nederland. Volgens hem zijn de twee minuten stilte zijn per definitie een kwetsbare vorm: "En juist dat maakt hem zo krachtig."

De minuten van stilte gaan tegenwoordig om veel meer dan ‘alleen’ de Tweede Wereldoorlog. Duindam: “Het gaat ook over hoe Nederland omgaat met haar verleden, en daar meer kritisch over nadenkt. Ook de pijnlijke onderdelen van dat verleden.”