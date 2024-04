Helft minder bezoekers en fouilleren: extra maatregelen op 4 mei op en rond de Dam

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei denkt nog na over hoe zij de 10.000 plekken gaan verdelen, om zo teleurgestelde mensen bij de toegangssluizen te voorkomen.

"Ik sta hier met een zeker gevoel van: dat dit nodig is, maar we doen dit juist om te beschermen wat we echt willen beschermen: een waardige Nationale Dodenherdenking op de Dam is het nodig dat we goed luisteren naar de veiligheidsdriehoek", aldus Wim van de Donk, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Stille tocht

Naast de Nationale Herdenking zijn er zoals elk jaar tientallen kleinere herdenkingen in de stad en vindt er voorafgaand aan de twee minuten stilte een stille tocht plaats, die eindigt op de Dam.

Dat die stille tocht ook daadwerkelijk in stilte plaatsvindt, is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het lokaal comité, vertelt Halsema. "Zij dringen er ook op aan te respecteren dat het een stille tocht en geen manifestatie is. De politie zal ook hier aanwezig en bij ongeregeldheden optreden."

Op dit moment is er één demonstratie bij de gemeente aangemeld. Welke boodschap zij willen verkondigen, is niet bekend.

Halsema: "Er zijn 526.000 minuten in een jaar, dat zijn allemaal minuten waarin gedemonstreerd kan worden, maar respecteer de stilte van 4 mei. Dat is een moment waarop iedereen in Nederland terugdenkt aan de verschrikkelijkheden van de Tweede Wereldoorlog."