Pro-Palestijnse bewegingen: "Geen plannen voor demonstratie rond Dam op 4 mei"

"Niet gepast is een understatement", vervolgt Robert Soeterik van het Nederlands Palestina Komitee. "Een bijeenkomst om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken: natuurlijk staan we daarachter. Ik spreek heel veel Pro-Palestijnse bewegingen en geen haar op ons hoofd om 4 mei plat te leggen. Alleen het idee al."

Kwaad daglicht

Op dit moment is één demonstratie bij de gemeente aangemeld. Welke boodschap zij willen verkondigen, is niet bekend en wil de gemeente niet kwijt. Soeterik verbaast zich hierover: "Als hier niet snel duidelijkheid over bestaat, ga ik een stap verder. Want dit is schimmig."

"Misschien dat mensen proberen om de reputatie van de Palestinabeweging te schaden. Ik sluit dus niet uit dat er mensen zijn die proberen ons (Palestijnse actiegroepen) in een kwaad daglicht te zetten."