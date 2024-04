4 mei op de Dam onder druk, hoe staan lokale herdenkingen ervoor?

Het debat over de omgang met het verleden wordt volgens de onderzoeker het hele jaar door gevoerd: “Door de premier, Johan Derksen en activisten.” Dat de oorlog in Gaza nu ook onderdeel lijkt te worden van de 4 mei-herdenking past volgens de onderzoeker in dat plaatje.

Lokale herdenkingen

Uit een rondgang langs verschillende gemeenten blijkt dat Haarlem geen uitzondering is. Zo laten de gemeente Zaandam, Alkmaar en Hilversum weten vooralsnog geen extra maatregelen te treffen. Wel houden ze allemaal de eventuele signalen uit de omgeving goed in de gaten. Mocht hieruit blijken dat er extra maatregelen nodig zijn, zullen deze in samenspraak met de politie worden genomen.

Het verbaast onderzoeker Duindam niet dat voorlopig alleen de maatregelen rond de Dam zijn aangescherpt: "Men denkt waarschijnlijk 'als er iets gebeurt, dan is dat daar'."

Dat is anders bij meer lokale herdenkingen in de provincie. Die zijn namelijk veel meer ingebed in lokale geschiedenissen en daarom meer a-politiek. Duindam: "Ik denk dat het gevoel van onveiligheid voor de lokale gemeenschappen en herdenkingen minder onder druk staat, dan de landelijke variant." Wel spreekt de onderzoeker van een uitzondering bij Joodse gemeenschappen. Dat is volgens hem een 'echt ander verhaal'.

Dat klopt, zegt Hans Weijel als vicevoorzitter van het Joods Centraal Overleg. "Er is een uitbraak van antisemitisme in Nederland en dat betekent dat ik geluiden hoor van Joden die de 4 mei herdenking even overslaan dit jaar. De meesten niet zo zeer uit angst, maar meer omdat ze in rust willen herdenken."

Maar, benadrukt Weijel: "We praten over een Nationale Dodenherdenking. Daar herdenken we álle Nederlanders die zijn omgekomen in de oorlog en dus niet alleen de Joodse slachtoffers."

Vaker discussie

De angst voor verstoring is niet nieuw, aldus Duindam. Als voorbeeld geeft hij de actiegroep De Grouwe Eeuw die in 2018 opriep tot een verstoring van de twee minuten stilte. Maar ook de Damschreeuwer in 2010 zorgde de jaren erna voor extra veiligheidsmaatregelen.

Toch blijft het draagvlak voor de herdenking op 4 mei onverminderd hoog, zo bleek gisteren uit het Vrijheidsonderzoek uitgevoerd door Comité 4 en 5 mei. Ruim 80 procent geeft aan die (heel) belangrijk te vinden.

Discussies zullen volgens Duindam altijd onderdeel van de herdenking blijven. Dat beaamt ook Sturm. Wel hoopt hij dat de huidige maatschappelijke discussies met respect worden gevoerd: "Een herdenking op 4 mei mag niet worden overschaduwd door een dialoog over wat er elders in de wereld gebeurt."