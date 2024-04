Boze burgers na klappen coalitie Den Helder: "Het is elke keer oorlog daar"

Het is een flinke knauw voor Beter Voor Den Helder, de grootste partij van de gemeente. Na twee jaar te hebben gediend als wethouder in de gemeente Den Helder was het de bedoeling dat Michiel Wouters plaats zou maken voor partijgenoot Remco Duijnker. Dat stond althans in het coalitieakkoord van 2022.

Maar ondanks die afspraak stemde de gemeenteraad tegen zijn benoeming, met een stemverdeling van 13 voor en 16 tegen, zo schrijft Regio Noordkop. Na een korte schorsing werd door Beter voor Den Helder het vertrouwen in de coalitie opgezegd en daarmee komt deze coalitie tot een einde.

Duijnker is klaarblijkelijk geen favoriet bij de overige coalitiepartijen. Hij was eerder wethouder namens de Seniorenpartij, maar vertrok na kritiek over zijn functioneren over naar Beter Voor Den Helder.

Oorlog

De inwoners zijn er een dag later niet over te spreken. "Ze liggen weer met elkaar overhoop zoals zo vaak gebeurt," zegt een geboren en boze Heldernaar. "We moeten een wethouder hebben; klaar!" Er klinkt ook moedeloosheid op straat: "Ik hoop nergens meer op, die hoop heb ik opgegeven. Het is elke keer oorlog daar. We wachten het wel af."