Bekritiseerde Helderse wethouder blijft aan, maar stapt over naar andere partij

DEN HELDER - De bekritiseerde Helderse wethouder Remco Duijnker heeft besloten aan te blijven in het college van burgemeester en wethouders en stapt daarvoor over naar een andere partij. De politicus van de Seniorenpartij gaat verder bij Beter voor Den Helder. Wel levert hij in ruil voor deze middenweg een deel van zijn salaris in.

Remco Duijnker was aangesteld wethouder voor de Seniorenpartij. Die gaf vorige week aan klaar te zijn met hem en zegde het vertrouwen in hem op. Ook stapte de partij uit de coalitie. Fractievoorzitter Carla van Driesten zei toen 'te verwachten dat Duijnker zou opstappen'.

Niet van plan

Dit was hij niet van plan, zo bleek vandaag uit de gesprekken met de coalitie. Hoewel enkele partijen, zoals Behoorlijk Bestuur en het CDA, aangaven hem niet meer als wethouder te willen, bleven anderen wel achter de wethouder staan. Zo zei fractievoorzitter Carlo Assorgia vorige week het 'zeer te betreuren' als Duijnker zou opstappen. "Hij heeft voor onze partij een hele belangrijke portefeuille, en wij zien graag dat Remco dat goede werk voortzet."

Assorgia heeft blijkbaar een helpende hand toegestoken, want Duijnker is overgestapt naar zijn partij. De coalitie stemde hiermee in, op voorwaarde dat hij wel iets van zijn salaris zou inleveren. Dat is gebeurd. Toch is fractievoorzitter Harmen Krul van de CDA kennelijk niet heel gelukkig met de situatie. "Het is een ontzettend lastig dilemma", zegt hij tegen mediapartner Regio Noordkop. "Wij vinden dat een wethouder niet zonder partij kan functioneren en de ridderlijke weg zou zijn geweest om op te stappen, maar wij gaan daar niet over."

Verwijten

Duijnker zegt zich in een verklaring overigens niet te herkennen in de verwijten van de Seniorenpartij dat hij zich onvoldoende voor ouderen zou hebben ingezet. "In mijn beleving heb ik mij voor deze doelgroep hard gemaakt en er wordt veel geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen voor senioren binnen het Sociaal Domein, maar ook aan de prestatieafspraken met Woningstichting Den Helder over 0-treden woningen."

Hij is tevreden dat hij op deze manier kan aanblijven, zij het met minder salaris. "Ik beschouw dit als een gebaar van mijn kant om de stabiliteit in de politieke verhoudingen in Den Helder te continueren en - misschien nog wel belangrijker - de uitdagingen waar onze gemeente de eerstkomende tijd voor staat met een stabiele en eensgezinde coalitie voort te zetten."