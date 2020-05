Seniorenpartij stapt op uit Helderse coalitie: vertrouwen in eigen wethouder opgezegd

DEN HELDER - De Seniorenpartij is uit de Helderse coalitie gestapt en heeft het vertrouwen in de eigen wethouder, Remco Duijnker, opgezegd. Zelf weet hij nog niet welke gevolgen dit heeft voor zijn positie.

Dit meldt onze mediapartner Regio Noordkop. De Seniorenpartij is met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Carla van Driesten en Marinus Vermooten nemen deze plekken in. Remco Duijnker namens de partij wethouder.

Er was al langer frictie tussen de partij en de wethouder, zo blijkt uit een verklaring die vandaag is verspreid: "De Seniorenpartij had verwacht dat wethouder Duijnker de senioren binnen het college meer op de kaart had gezet. Onze verzoeken daartoe hebben helaas geen effect gehad. Daarnaast heeft de communicatie zeer te wensen overgelaten: de fractie heeft vanaf januari van dit jaar geen contact meer met wethouder Duijnker gehad."

Onverwacht

Het Noordhollands Dagblad meldde gisteravond dat er pas na het Pinksterweekend een beslissing zou worden genomen, maar dat is - blijkbaar onverwacht - toch eerder gebeurd. Het besluit om het vertrouwen op te zeggen in Remco Duijnker hebben ook tot gevolg dat de Seniorenpartij heeft besloten uit de coalitie te stappen. "Een rol in de oppositie biedt meer mogelijkheden om de belangen van de senioren beter naar voren te brengen dan tot op heden mogelijk is gebleken", zo zegt Carla van Driesten in de verklaring.

Voor de coalitie zelf heeft dit overigens weinig gevolgen: deze blijft met nu 21 zetels een ruime meerderheid houden in de raad.

Zeer ontstemd

De grootste coalitiepartij Beter voor Den Helder vindt het een slechte stap dat de Seniorenpartij het vertrouwen in de wethouder heeft opgezegd. "Onze fractie is zeer ontstemd inzake deze roekeloze actie", aldus fractievoorzitter Carlo Assorgia. Hij geeft aan Duijnker te blijven steunen. "Hij heeft voor onze partij een hele belangrijke portefeuille, en wij zien graag dat Remco dat goede werk voortzet. De portefeuilleverdeling van dit college is onderdeel van lange en vruchtbare onderhandelingen geweest. Beter voor Den Helder zou het zeer betreuren wanneer hier aan getornd wordt."

Remco Duijnker wil niet inhoudelijk reageren. Hij geeft aan zich van commentaar te onthouden. "Ik ga niet over fractie-aangelegenheden." Of het gevolgen heeft voor zijn positie als wethouder, weet hij naar eigen zeggen niet. "Ik voer gewoon het coalitieakkoord uit met veel passie voor onze stad en inwoners."

De Seniorenpartij is ondertussen duidelijk: "Wij verwachten dat de heer Duijnker op basis van deze verklaring met onmiddellijke ingang zijn ontslag als wethouder bij de raad indient."