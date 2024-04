Helderse wethouder moet volgens afspraak na twee jaar wisselen, maar raad stemt tegen

Zowel Michiel Wouters als Remco Duijnker zijn van de lokale partij Beter voor Den Helder. In het na de gemeenteraadsverkiezingen opgestelde coalitieakkoord stond dat Wouters de eerste twee jaar zou dienen als wethouder, en dat Remco Duijnker de volgende twee jaar zou doen.

Het afscheid van Wouters stond al gepland en eigenlijk zou de stemming van gisteren een formaliteit moeten zijn. Maar dat werd het niet. Van de 28 aanwezige raadsleden stemden er veertien voor Duijnker, en vier tegen, zo meldt mediapartner Regio Noordkop. De overige tien stemmen gingen naar Wouters en twee andere namen (Michel Pastoor en Leo van Esdonk).

Teleurgesteld

Duijnker is teleurgesteld dat hij niet de verwachte meerderheid kreeg. "Dit komt wel even binnen. Ik ben een man van woorden, afspraak is afspraak. Het is een enorme teleurstelling."

Ook fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is verbijsterd en wil, als het mogelijk is, Duijnker opnieuw voordragen. Maar: "We moeten nu eerst even met elkaar in gesprek", aldus Assorgia, doelend op de andere coalitiepartijen die tegen hebben gestemd.

Helemaal onomstreden is Duijnker niet. Hij was eerder wethouder namens de Seniorenpartij, maar die zegde in 2020 het vertrouwen in haar eigen wethouder op. Er werd verwacht dat Duijnker zou opstappen, maar hij bleef toch aan en stapte over naar een andere partij (Beter voor Den Helder, waar hij nog steeds bij zit). Wel leverde hij ook een deel van zijn salaris in.