Van boerenkool met worst tot Lionel Messi, Argentijnse hockeyers maken keuzes

Joaquin Krüger, Facundo Zarate en Lucas Toscani kwamen in het kielzog van Rey naar Laren toe. "Ik kende Lucas Rey van de Argentijnse jeugdelftallen. Hij belde mij vorige zomer op of ik voor Laren wilde komen spelen. Ik twijfelde niet en zei meteen ja. In Nederlands is de beste competitie en ik wist dat ik mij als speler zou ontwikkelen", vertelt Toscani.

Lijfsbehoud en Olympische Spelen

Laren staat laatste in de hoofdklasse en vecht tegen degradatie. Met nog drie wedstrijden te gaan ziet het er niet goed uit voor de hockeyers uit 't Gooi. Schaerweijde staat één plek boven Laren met drie punten meer. De komende wedstrijden moet er dus minimaal één keer gewonnen worden en hopen dat de concurrentie punten laat liggen.

"Het is mijn doel om te zorgen voor handhaving. Daarna hoop ik met Argentinië geselecteerd te worden om deze zomer naar de Olympische Spelen van Parijs te gaan", aldus Toscani.