Unieke ontdekking op voormalige hockeyveld: "Hoorn al bewoond in prehistorie"

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat het team van Archeologie West-Friesland, met onder meer archeologen Sander Gerritsen en Jasper Leek, gewapend met een grote graafmachine, op zoek ging naar oude resten. Met behulp van lange sleuven die dwars door de velden werden gegraven, werd het terrein onderzocht.

In die sleuven werd een kleilaag gevonden met resten van houtskool. "De onderzochte laag was waarschijnlijk een akker, waarbij de houtskooldeeltjes mogelijk zijn ontstaan doordat de boeren van toen de begroeiing in de fik staken", vertelt Gerritsen. "Op die manier konden ze hier ploegen of kon het vee grazen."

Hoefafdrukken

De houtskooldeeltjes zijn uiteindelijk onderzocht door een laboratorium in Groningen. Die concludeerden dat de monsters uit de periode rond 1900 voor Christus, de Vroege-Bronstijd kwamen. Naast de houtskooldeeltjes werden ook hoefafdrukken gevonden (zie bovenstaande foto): "We denken dat die van grazend vee zijn geweest of van een os die bijvoorbeeld een ploeg heeft getrokken."

Archeoloog Jasper Leek: "Hoewel de periode is genoemd naar het metaal brons, zullen de bewoners van West-Friesland in deze vroege fase vooral gebruik hebben gemaakt van vuursteen om pijlpunten of andere werktuigen te maken. Sieraden werden gemaakt van barnsteen dat langs de kust werd gevonden of van bewerkt dierenbot. Kleding werd gefabriceerd van bont van bevers en marters."

Zoektocht gaat door

Het onderzoek bij de voormalige hockeyvelden is klaar, daar worden een nieuwe school (IKEC, Integraal Kind en Expertise Centrum) en appartementen gebouwd. De zoektocht naar prehistorische resten in Hoorn gaat wel door. De archeologen hopen dan ook menselijke resten te vinden: "Dan kun je dus denken aan afval van mensen of de resten van een boerderij uit de Vroege-Bronstrijd, maar wellicht ook een graf, dat zou helemaal de kers op de taart zijn", aldus Leek.

Benieuwd waar de prehistorische resten zijn gevonden? Bekijk onderstaande video.