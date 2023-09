Archeologen graven unieke vondsten van bijna 800 jaar oud op bij Het Keern in Hoorn

Bij de opgravingen aan Het Keern in Hoorn hebben archeologen in de afgelopen drie weken een aantal unieke voorwerpen opgegraven. Op de plek van een voormalige garage vond Archeologie West-Friesland onder meer aardewerk en een unieke zegelstempel uit de dertiende eeuw. "Dit is voor ons volkomen onverwacht. We weten ook weinig van die tijd."

Op de hoek van het Keern, naast het Hof van Hoorn, wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Na de sloop van de oude bandengarage gingen archeologen aan de slag, om te zien wat zich in de bodem bevindt. In de afgelopen drie weken zijn meerdere opgravingen gedaan, met een aantal verrassende voorwerpen die aan het licht zijn gekomen.

"Het Keern was van oudsher een toegangsweg naar de stad Hoorn. Over de bewoning weten we weinig", zegt Archeologie West-Friesland. "Op een oude kaart is te zien dat er in 1560 een rij huizen stond. En ook is bekend dat in 1445 een huis voor mensen met lepra is gebouwd. Dit stond ten zuiden van de Provincialeweg. Voordat dit asfalt is aangelegd, was hier ook al een weg: de Berkhouterweg."

Van groot belang voor beeld West-Friesland

Tussen de vondsten van Archeologie West-Friesland zitten onder meer opgravingen uit de dertiende eeuw. "Mogelijk nog voordat Het Keern als dijkje was aangelegd. Er zijn aanwijzingen dat hier toen een boerderij op het veen stond. Dat wordt komende weken verder onderzocht."

Eén van de meest unieke gevonden voorwerpen, is een koperen zegelstempel. "Op het stempel staat een schip en de naam van een persoon", lichten de archeologen de vondst verder toe. "Momenteel wordt de stempel behandeld. Pas daarna kan precies verteld worden wat erop staat."

Zeer zeldzaam

Zegelstempels uit deze tijd zijn zeer zeldzaam. "Uit Noord-Holland zijn er maar een paar bekend. Ze werden gebruikt door de elite, vooral geestelijken, maar ook belangrijke burgers." Vanwege het schip op de stempel moet het afkomstig zijn van een handelaar die spullen per schip verhandelde. "Uit deze tijd hebben we nagenoeg geen schriftelijke bronnen. Van de elite weten we daarom zo goed als niets. De vondst is daarom van groot belang voor ons beeld van West-Friesland in de dertiende eeuw."