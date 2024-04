Kolping Boys blikt terug op 85 jaar lief en leed tijdens reünieavond

Tijdens de rëunieavond van afgelopen vrijdagavond is het zoeken naar een plekje in de kantine van Kolping Boys. Er wordt gemoedelijk op schouders geslagen, handen worden geschud: het is een warm weerzien van teamgenoten en oud-clubleden.

In de kantine maken bezoekers een reis naar het verleden. De ruimte is gevuld met herinneringen, anekdotes en foto's van vroeger. Oud-fotograaf Kees Blokker maakte portretten van die hard Kolping-leden, zoals Cor Venneker, die in totaal 430 wedstrijden voor de club speelde.

Achterin de ruimte, met zicht op de voetbalvelden waar een balletje wordt getrapt, zit Gerard Floris (83) alleen aan een tafel. Dromerig staart hij naar het grote scherm, waarop zwart-witfoto's voorbij flitsen. "Ik ken ze niet meer van naam, maar van gezicht allemaal", vertelt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal.

