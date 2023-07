Voetbalclubs zijn vandalisme op open sportpark zat, moeten die wel openbaar blijven?

Een in de fik gestoken prullenbak en een beschadigd kunstgrasveld: bij voetbalclub LSV in Zuid-Scharwoude is de maat vol na de vernielingen van afgelopen week. Ook SVW uit Heerhugowaard meldt dat het sportpark regelmatig last heeft van vandalisme. Bij beide verenigingen werpt het de vraag op: is een open sportpark wel zo'n goed idee?